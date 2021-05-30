Агент Селюк раскритиковал Зинченко за игру в финале ЛЧ против «Челси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал футболиста английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко за игру в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси», передает Sport24.

«Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. «Челси» повезло, что за «Манчестер Сити» играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать», — сказал Селюк.

«Горожане» уступили со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее московский ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов.