Романцев призвал «Спартак» купить Роналду

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о перспективах команды Руя Витории в предстоящей квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, на данный момент в стане красно-белых находится сильная группа атакующих игроков.

«Здесь многое будет зависеть от жеребьевки. С топовыми командами из пяти лучших лиг Европы команде будет бороться трудно.

Выручить может хорошая селекция. Если, к примеру, клубу удастся приобрести Роналду, то шансы в Лиге чемпионов увеличатся. Но не забывайте, что право на участие в групповом этапе «Спартаку» еще нужно отвоевать», — сказал Романцев.

Ранее директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что разговоры о приобретении новых футболистов можно будет вести только после того, как новый главный тренер Руй Витория познакомится с командой.