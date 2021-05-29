МОК обяжет участников Игр в Токио принять связанные с коронавирусом риски

Международный олимпийский комитет (МОК) может обязать всех участников Игр-2020 в Токио принять риски, связанные с возможностью заразиться коронавирусом, сообщает агентство Kyodo.

«Поскольку вы, должно быть, следили за новостями о коронавирусе по всему миру, ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может взять на себя гарантии в этом отношении. Это риск, который берем на себя все мы», — заявила главный операционный директор МОК Лана Хаддад.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По данным СМИ, против проведения Олимпиады в Токио выступают 43% жителей Японии. Также отмены Игр-2020 потребовал профсоюз врачей страны.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 12 тыс. человек, 660 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 739 тыс.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предложил выступающим против Игр японцам не приезжать в Токио.