«Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли, Капризов установил историческое достижение

В седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота» уступила Вегасу.

Встреча завершилась со счетом 2:6.

В составе победителей точными бросками отметились Николас Хаг, Макс Пасиоретти, Зак Уайтклауд и Маттиас Янмарк, который оформил хет-трик. За «Миннесоту» отличились Зак Паризе и Кирилл Капризов.

Кирилл Капиризов стал первым новичком «Миннесоты», который набрал очки в седьмом матче серии плей-офф НХЛ.

В следующем раунде «Вегас» сыграет против «Колорадо», который обыграл в своей серии «Сент-Луис Блюз» со счетом 4:0. В регулярном сезоне «Колорадо» занял первое место с своем дивизионе, а «Вегас» — второе.

Также Капризов выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. В 2018 году форвард забросил решающую шайбу в финале Олимпийских игр против национальной команды Германии (4:3 ОТ).

Ранее россиянин Кирилл Капризов рассказал о возможном продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».