Наставник ЦСКА — о поражении от «Эфеса»: мы дали им много хороших возможностей для броска

Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча 1/2 финала баскетбольной Евролиги против турецкого «Анадолу Эфес».

«Они доминировали около 27 минут. К сожалению, из-за недостатка коммуникации и уважения к делу — без оскорбления отличной команды «Эфес» — мы дали сопернику много хороших возможностей для броска», — передает слова Итудиса сайт Евролиги.

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Ланксесс-Арена» при пустых трибунах и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 86:89.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал серб В. Мичич, набравший 25 очков, сделавший три подбора и отдавший шесть результативных передач.

В составе проигравшей команды наибольшее количество очков (26) набрал американец Уилл Клайберн.

Напомним, что ЦСКА становился победителем Евролиги восемь раз, последний успех был датирован 2019 годом.

Ранее ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» и не смог пробиться в финал Евролиги.