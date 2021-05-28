Дания одержала волевую победу над Белоруссией в рамках ЧМ-2021

В очередном матче чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная Дании оказалась сильнее национальной команды Белоруссии.

Встреча прошла на стадионе Олимпийского центра при пустых трибунах и завершилась волевой победой скандинавского коллектива со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Майер, Маттиас Асперум, Матиас Фром, Александр Тру и Маркус Лауридсен.

У проигравшей команды отличились Артем Демков и Михаил Стефанович.

После этой победы в активе датской команды стало восемь очков, что позволяет ей занимать четвертую строчку в турнирной таблице группы А.

Белорусская сборная на этом мировом первенстве набрала четыре очка и располагается на предпоследней позиции.

Лидирует же с девятью баллами команда России.

Ранее сообщалось, что в игре группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2021 сборная Италии уступила национальной команде Финляндии.