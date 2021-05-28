Форвард «Монпелье» Лаборд хочет перейти в «Зенит»

Форвард «Монпелье» Гаэтан Лаборд заявил о желании в предстоящее летнее трансферное окно пополнить состав петербургского «Зенита». Об этом сообщаетL'Equipe.

По его словам, подопечные Сергея Семака демонстрируют привлекательный футбол и ежегодно борются за все возможные трофеи в России.

«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это великий клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, борьба за титул в каждом сезоне — у «Зенита» есть прекрасные аргументы.

Впрочем, я могу остаться и во Франции. Несмотря на кризис, здесь есть отличные проекты вроде «Ниццы» и «Ренна», — сказал Лаборд.

В прошедшем сезоне-2020/21 футболист провел за «Монпелье» 43 матча, в которых забил 18 мячей и отдал девять результативных передач.

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