ЦСКА проиграл «Анадолу Эфес» и не смог пробиться в финал Евролиги

Московский ЦСКА в полуфинальном матче «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21 уступил стамбульскому «Анадолу Эфес».

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Ланксесс-Арена» при пустых трибунах и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 86:89.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал серб В. Мичич, набравший 25 очков, сделавший три подбора и отдавший шесть результативных передач.

В составе проигравшей команды наибольшее количество очков (26) набрал американец У. Клайберн.

За выход в финал «Анадолу Эфес» сразится с победителем матча «Барселона» — «Милан», который состоится сегодня, 28 мая, в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что ЦСКА становился победителем Евролиги восемь раз, последний успех был датирован 2019 годом.



Ранее сообщалось, что 26-летний баскетболист умер на матче любительского турнира в Москве.