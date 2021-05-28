«Ювентус» официально объявил о назначении Аллегри
Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о назначении Максимилиана Аллегри на пост главного тренера клуба.
Аллегри уже руководил «Ювентусом» в период с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза — обладателем Кубка Италии и дважды — Суперкубка Италии. До «Ювентуса» он тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛ и «Альянезе». С «Миланом» Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.
По итогам прошедшего сезона «Ювентус» под руководством Пирло разместился на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав при этом 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не стал чемпионом страны. В Лиге чемпионов «старая сеньора» вылетела в 1/8 финала, уступив португальскому «Порту».
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло опубликовал заявление после своей отставки.
Bentornato, Max! ⚪⚫#AllegriIN— JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021