«Ювентус» официально объявил о назначении Аллегри

Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о назначении Максимилиана Аллегри на пост главного тренера клуба.

Аллегри уже руководил «Ювентусом» в период с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза — обладателем Кубка Италии и дважды — Суперкубка Италии. До «Ювентуса» он тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛ и «Альянезе». С «Миланом» Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.

По итогам прошедшего сезона «Ювентус» под руководством Пирло разместился на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав при этом 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не стал чемпионом страны. В Лиге чемпионов «старая сеньора» вылетела в 1/8 финала, уступив португальскому «Порту».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло опубликовал заявление после своей отставки.