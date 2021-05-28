Экс-глава WADA предложил выступающим против Игр японцам не приезжать в Токио

Член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд ответил жителям Японии, которые выступают против проведения Игр-2020 в Токио.

Функционер напомнил, что олимпийские движение уже сталкивалось с опасениями за здоровье людей во время соревнований. В качестве примера Паунд привел Игры-1984 в Лос-Анджелесе, во время которых в городе был сильный смог из-за лесных пожаров, и Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, перед стартом которой в Бразилии произошла вспышка вируса Зика.

«Правительство и органы здравоохранения находятся в постоянном контакте, как и мы в МОК, и научно обоснованными выводами является то, что все это может состояться без какого-либо значительного риска.

Если вы являетесь гражданином или резидентом Японии, вы можете сделать все, что, как мы знаем, эффективно для предотвращения распространения вируса: социальное дистанцирование, маски и так далее. И если уж на то пошло, держаться подальше. Не ездите в Токио», — цитирует Паунда The Japan Times.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По данным СМИ, против проведения Олимпиады в Токио выступают 43% жителей Японии. Также отмены Игр-2020 потребовал профсоюз врачей страны.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 12 тыс. человек, 650 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 731 тыс.

Ранее сообщалось, что председатель Союза врачей Японии Наото Уэяма остался недоволен высказыванием Паунда о том, что проведение Олимпиады в Токио является решенным делом.