Глава МОК Бах привился от коронавируса и призвал сделать это спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привился от коронавируса.

«Во главе всех антиковидных правил — возможность привиться от коронавируса. Это увеличит не только вашу безопасность, но и тех, кто вас окружает, — коллег и жителей Японии. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. Ваши национальные комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут. Могу вам сказать, что я сделал два укола и, как вы видите, нахожусь в хорошей форме», — передает слова Баха с Международного форума спортсменов агентство ТАСС.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 12 тыс. человек, 650 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 731 тыс.

Петиция за отмену летних Олимпийских игр-2020 в Токио собрала на онлайн-платформе change.org 400 тысяч подписей.

Сбор подписей был открыт 5 мая общественным и политическим деятелем Кэндзи Уцуномия. Автор петиции адресовал свое послание президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, руководителю паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамаё Марукава, главе оргкомитета Игр-2020 Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.

По мнению подписавшихся, МОК, правительство и власти японской столицы пытаются насильно провести Олимпийские игры, в то время как в Токио и других регионах страны пандемия не остановлена.

Ранее сообщалось, что в Японии предупредили об угрозе появления «олимпийского» штамма COVID.