Чехия одержала волевую победу нвд Швецией на ЧМ-2021 в Латвии

В очередном матче чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная Чехии оказалась сильнее Швеции

Встреча прошла в Риге на арене Олимпийского центра при пустых трибунах и завершилась волевой победой номинальных гостей со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана, Ян Коварж, Лукаш Клок и Якуб Флек, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Андреас Вингерли и Рикард Ракелль.

Стоит отметить, что по ходу третьего периода чешские хоккеисты уступали со счетом 0:2.

После этой победы в активе сборной Чехии стало пять очков, что позволяет ей занимать четвертую строчку в турнирной таблице группы А.

Шведская команда потерпела третье поражение на турнире и с тремя баллами опустилась на последнюю позицию.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Ранее сообщалось, что Белоруссия уступила Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею.