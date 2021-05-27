Чехия одержала волевую победу нвд Швецией на ЧМ-2021 в Латвии
В очередном матче чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная Чехии оказалась сильнее Швеции
Встреча прошла в Риге на арене Олимпийского центра при пустых трибунах и завершилась волевой победой номинальных гостей со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана, Ян Коварж, Лукаш Клок и Якуб Флек, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды отличились Андреас Вингерли и Рикард Ракелль.
Стоит отметить, что по ходу третьего периода чешские хоккеисты уступали со счетом 0:2.
После этой победы в активе сборной Чехии стало пять очков, что позволяет ей занимать четвертую строчку в турнирной таблице группы А.
Шведская команда потерпела третье поражение на турнире и с тремя баллами опустилась на последнюю позицию.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что Белоруссия уступила Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею.