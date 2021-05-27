Кокорин сделал пластическую операцию на носу

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram фотографию из больничной палаты.

По информации «Матч ТВ», 30-летний форвард угодил в медицинское учреждение из-за проведенной пластической операции, направленной на исправления искривления носовой перегородки. Ближайшую неделю россиянин проведет в стационаре для послеоперационного наблюдения, после чего оно будет проходить амбулаторно под присмотром хирурга.

Напомним, что Кокорин, перешедший в «Фиорентину» в прошедшее зимнее трансферное окно, сыграл в сезоне Серии А 93 минуты. За это время 30-летний форвард не сумел отметиться результативными действиями.

До этого россиянин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы. В матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2) форвард получил мышечное повреждение.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин за весь прошедший сезон в итальянской Серии А лишь однажды коснулся мяча в чужой штрафной.