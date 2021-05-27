Фигурист Мурашов будет выступать за сборную Швейцарии
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Российский фигурист Егор Мурашов сменил спортивное гражданство.
По информации РИА «Новости», начиная со следующего сезона спортсмен будет защищать цвета сборной Швейцарии. Тренировать 21-летнего атлета будет Виктория Буцаева.
«Егор будет выступать за Швейцарию, мы уже официально отчислили его из школы. Тренироваться он будет как в Швейцарии, так и в Москве, так как у него есть огромное желание продолжать работу со мной. Будем эти моменты обсуждать», — заявила наставница.
Напомним, что на прошедшем чемпионате России 2021 года Мурашов занял 13-е место. Спортсмен занимался в столичной школе «Москвич».
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