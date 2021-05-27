Гендиректор «Ахмата» пообещал наказать участвовавших в потасовке игроков

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал инцидент во время матча 28-го тура молодежного первенства страны между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом».

Напомним, что в концовке встречи один из игроков чеченской команды оказал физическое воздействие на главного арбитра матча Максима Чембулатова после того, как тот показал ему красную карточку. Этот эпизод спровоцировал драку между футболистами, находившимися на поле.

«Эмоции на поле должны быть здравыми и спортивными. В этой связи мы сожалеем о том, что некоторые игроки не совладали с нервами, ввязавшись в потасовку. Кто хочет посмотреть борьбу — пусть идет на соответствующие турниры.

Подобные действия недопустимы. Виновные понесут наказание. Молодые, начинающие свою карьеру футболисты должны направить свою энергию на совершенствование спортивного мастерства, а не словесные и прочие разборки на поле», — передает слова функционера Sport24.

Ранее московский «Локомотив» опубликовал заявление по поводу драки на матче 28-го тура молодежного первенства страны с «Ахматом».