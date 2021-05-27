«Локомотив» опубликовал заявление по поводу драки на матче с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Локомотива» на своем официальном сайте прокомментировала инцидент, случившийся на матче 28-го тура молодежного первенства России против грозненского «Ахмата».

«При счете 5:1 в пользу нашей команды игроки «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты «железнодорожников» не были настроены на участие в потасовке.

В итоге после нападения со стороны соперников два игрока «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное медицинское обследование на предмет наличия более серьезных повреждений.

Мы призывает футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта», — говорится в заявлении.

Напомним, что победу в молодежном первенстве страны добыли футболисты московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что инцидент с дракой на матче «Ахмат» — «Локомотив» попал в рапорт инспектора.