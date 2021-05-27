Олимпийская чемпионка Волосожар во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что во второй раз стала мамой.

«Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали! Спасибо любимому за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы», — написала Волосожар в Instagram.

Волосожар и Максим Траньков являются двукратными олимпийскими чемпионами. Также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями европейского первенства.

16 февраля 2017 года у пары родилась дочь Анжелика.

В октябре 2020 года Татьяна приняла участие в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с актером Евгением Прониным.

Ранее сообщалось, что Траньков подарил своей жене дорогой подарок. На день рождения Волосожар получила автомобиль за 6 млн рублей.