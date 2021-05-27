Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Команда Станислава Черчесова занимает 38-ю строчку. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, которая является соперником России по групповому этапу чемпионата Европы — 2020. Второе место в списке занимает действующий чемпион мира Франция, третье — Бразилия.

Десятую строчку рейтинга занимает Дания, которая также сыграет против сборной России на групповом этапе Евро-2020. Еще один представитель группы B Финляндия располагается на 54-м месте.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матч против Бельгии Россия проведет 12 июня, с Финляндией встретится 16 июня, а игру заключительного тура группового этапа против Дании проведет 21 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий команды России Александр Соболев получил травму на сборе национальной команды.

Рейтинг ФИФА:

(1). Бельгия — 1783,38 очка,

(2). Франция — 1757,3,

(3). Бразилия — 1742,65,...

(10). Дания — 1631,55...

(38). Россия — 1462,65...

(54). Финляндия – 1410,82.