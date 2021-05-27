Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

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Игроки сборной России Магомед Оздоев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Далер... Игроки сборной России Магомед Оздоев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Далер...
Игроки сборной России Магомед Оздоев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Юрий Жирков, Далер...
Михаил Шапаев/РИА «Новости»

Сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Команда Станислава Черчесова занимает 38-ю строчку. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, которая является соперником России по групповому этапу чемпионата Европы — 2020. Второе место в списке занимает действующий чемпион мира Франция, третье — Бразилия.

Десятую строчку рейтинга занимает Дания, которая также сыграет против сборной России на групповом этапе Евро-2020. Еще один представитель группы B Финляндия располагается на 54-м месте.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матч против Бельгии Россия проведет 12 июня, с Финляндией встретится 16 июня, а игру заключительного тура группового этапа против Дании проведет 21 июня.

Ранее сообщалось, что нападающий команды России Александр Соболев получил травму на сборе национальной команды.

Рейтинг ФИФА:
(1). Бельгия — 1783,38 очка,
(2). Франция — 1757,3,
(3). Бразилия — 1742,65,...
(10). Дания — 1631,55...
(38). Россия — 1462,65...
(54). Финляндия – 1410,82.