В «Локомотиве» опровергли новость о снижении бюджета клуба

В Telegram-канале «Мутко против» появилась информация о том, что московский «Локомотив» планирует получить в 2021 году от Российских железных дорог (РЖД) на 300 млн рублей меньше, чем в 2020 году.

Пресс-служба «железнодорожников» в своем Twitter опровергла эту информацию.

«В одном из Telegram-каналов сегодня появилась новость о существенном снижении годового бюджета ФК «Локомотив». Данная информация не соответствует действительности», — говоритcя в сообщении.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича заняли третье место, набрав 56 очков. Красно-зеленые стали обладателями Кубка России, обыграв в финале самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит», на второй строчке расположился московский «Спартак».

Ранее сообщалось о том, что голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме признан лучшим вратарем сезона-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ).