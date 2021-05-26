Сборная России обыграла Данию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею провела четвертый матч на чемпионате мира, который проходит в Риге.

Подопечные Валерия Брагина обыграли национальную команду Дании.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

За 42 секунды до конца второго периода счет открыл Иван Морозов. В середине третьей двадцатиминутки Александр Барабанов удвоил преимущество сборной России. За три минуты до финальной сирены Дмитрий Воронков установил окончательный счет в игре.

Россияне одержали третью победу на турнире. До этого матча была обыграна Чехия (4:3) и Великобритания (7:1). Сборная Словакии нанесла «Красной машине» поражение со счетом (1:3).

В следующем матче Россия сыграет против Швейцарии. Игра пройдет 29 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 16.15 по московскому времени. Датчане 28 мая померятся силами с Белоруссией. Стартовое вбрасывание состоится в 20.15 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира. Группа А

Россия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Морозов (Воронков, Бурдасов) — 39:18

2:0 — Барабанов — 49:41

3:0 — Воронков (Морозов) — 56:35.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира.