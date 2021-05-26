Заслуженный тренер РФ Плющев о скандале на ЧМ в Риге: эта Прибалтика уже достала

Снятие государственных флагов и призыв взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею является проявлением комплексов у представителей латвийских властей. Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев, комментируя скандал, разгоревшийся на чемпионате мира в Риге, резко высказался о событиях в столице Латвии.

«Я вообще скептически относился к тому, что чемпионат мира будет проведен только в одной республике, маленькой и не очень корректной, со своими комплексами. У маленьких всегда какие-то комплексы. По поводу того, что там сейчас происходит, я думаю, что Госдума должна принять какое-то решение в отношении этого бардака. Негоже нам все это терпеть, хоть в спорте, хоть еще в чем-то. Все тявкают… Чего тявкать-то, сколько же можно! Надоело, вся эта Прибалтика уже достала», — заявил Плющев «Газете.Ru».

В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис пришел на площадь, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира, и заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, которое используют белорусские оппозиционеры. Он назвал это актом солидарности с теми, кто страдает от белорусского режима.

Также было принято решение заменить флаг России на полотно с эмблемой Олимпийского комитета России и снять флаг с символикой Международной федерации хоккея. Кроме того, депутат латвийского сейма Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии.

Ранее чемпион мира Андрей Николишин назвал инициативу Бикше маразмом, заявив, что не видит смысла обсуждать латвийских депутатов.