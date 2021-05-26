Чемпион мира Николишин о скандале на ЧМ: еще не хватало рижских депутатов обсуждать

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин отказался комментировать инициативу депутата латвийского сейма Айгарса Бикше взять в заложники белорусскую сборную, выступающую на мировом первенстве в Риге, в знак реакции на события в Белоруссии. По словам Николишина, это нельзя назвать иначе, как маразмом.

«Я, может быть, человек старой формации. Но для меня люди, которые пытаются сделать себе имя на таком маразме, — они мне неинтересны. Еще не хватало рижских депутатов обсуждать», — сказал Николишин «Газете.Ru».

Скандал разразился в понедельник, когда мэр Риги Мартиньш Стакис пришел на площадь, где вывешены флаги стран-участниц ЧМ, и заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, которое использует белорусская оппозиция. Также было принято решение о замене российского триколора на флаг с логотипом Олимпийского комитета России и о снятии флага Международной федерации хоккея (ИИХФ). Последняя инициатива была предложена президентом ИИХФ Рене Фазелем — он потребовал либо вернуть на место белорусский флаг, либо убрать с площади и эмблему федерации.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский назвал скандал с флагами глупостью, над которой нормальные люди смеются.