Олимпийский чемпион Коваленко: надеюсь, поражение от Словакии станет для наших уроком

Сборная России готовится к четвертому мачту на чемпионате мира по хоккею в Риге, соперником команды Валерия Брагина станет сборная Дании. Ранее россияне никогда не проигрывали датчанам на мировых первенствах, но это не значит, что к предстоящей игре можно подходит в расслабленном состоянии — такое мнение выразил олимпийский чемпион-1992 Андрей Коваленко.

«Швейцария тоже была аутсайдером в начале 90-х, а сейчас это одна из сильнейших сборных мира. Я слышал интервью Брагина после матча со Словакией, в котором он говорил, что это поражение должно стать для нашей сборной уроком, что нельзя расслабляться. Дай бог, чтобы это действительно стало для ребят хорошим уроком и они к каждой игре подходили с полной самоотдачей», — сказал Коваленко «Газете.Ru».

В первых двух матчах сборная России одержала победы, обыграв Чехию 4:3 и Великобританию 7:1. Но затем последовало поражение от Словакии со счетом 1:3. Матч против команды Дании состоится в среду, 26 мая, и начнется в 16:15 по московскому времени.

Ранее нападающий сборной Словакии Адам Лишка рассказал, что заподозрил россиян в активации пожарной сигнализации в отеле, где расположилась его команда.