Свечников подрался в матче «Каролины» с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подрался в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».

Хоккеист вступил в конфликт с нападающий «Предаторз» Люком Канином.

Изначально россиянин попал под силовой прием от соперника, после чего Свечников сбросил перчатки и набросился на соперника, который устроил ему силовой прием. В итоге в потасовку оказались втянуты игроки обеих команд.

В основное время команды не смогли определить победителя, три периода завершились со счетом 2:2, а в овертайме сильнее оказалась «Каролина». Итоговый счет встречи — 3:2, победную шайбу забросил Джордан Стаал. Счет в серии стал 3 - 2 в пользу «Каролины».

Свечников отыграл 17:05, заработал двухминутное удаление и показатель полезности «+1».

Следующий матч состоится 28 мая в 4.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.