Слуцкий назвал «Тамбов» позором второй части чемпионата России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий критично высказался о ситуации вокруг «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Сейчас клуб проходит процедуру банкротства, а гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова находится под следствием.

«Это просто переросло в позорище! «Тамбов» весенней части – это позор. Все команды записали себе по три очка, а я кусаю локти и вспоминаю, что мы сыграли с ними вничью в первом круге и потеряли очки. По сути, был нарушен спортивный принцип», — заявил Слуцкий.

В сентябре 2020 года появилась информация о задолженности «Тамбова» перед игроками за летние месяцы. В ноябре 2020 года спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что клуб не получает областного финансирования с июня, а РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков.

В декабре в отношении «Тамбова» было вновь возбуждено административное дело за невыплату зарплаты. В конце января генеральный директор Ольга Коновалова заявила, что на 99% клуб прекратит существование, а, по словам главного тренера Сергея Первушина, в команде оставалось девять игроков. 19 февраля 2021 года стало известно о том, что РПЛ перечислила клубу дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде избежать банкротства и доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и Кубке.

2 мая 2021 года «Тамбов» проиграл «Ростову» и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. В тот же день руководство клуба объявило о том, что «Тамбов» по окончании сезона лишится профессионального статуса.

Ранее сообщалось, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин в отчете о результатах деятельности своей администрации региона за 2020 год упомянул «Тамбов» и защитника «Зенита» Юрия Жиркова.