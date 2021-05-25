Олимпийский чемпион — о скандале с белорусским флагом: подлецы, такое нельзя прощать

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал скандал с белорусским флагом на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге.

В центре города установлены флаги стран-участниц соревнований. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

«Выгнать рижское «Динамо» из КХЛ. Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги — это вообще бред. Улицы вообще при чем тут? Подлецы, такое нельзя прощать», — передает слова Кожевникова «Чемпионат.com».

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами 23 мая в Минском аэропорту после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее на чемпионате мира по хоккею флаг Белоруссии заменили на бело-красно-белый.