Выстрелившему в голову коллеги тренеру продлили срок задержания

Коптевский суд Москвы отложил вопрос об аресте тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, который выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета, сообщает РИА «Новости».

Как заявили в суде, срок задержания мужчины, который пока находится в статусе подозреваемого, продлили на 72 часа, то есть до 27 мая 2021 года. Ему вменяют хулиганство с применением оружия. Тренеру грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел в Москве 21 мая. Женщина, которая также является тренером по фигурному катанию, пришла к тренеру вместе со своей знакомой, чтобы договориться о тренировках.

Мужчина встретил их возле подъезда. Во время разговора мужчина приставил пистолет ко лбу женщины, после чего произвел выстрел. Сигнальный заряд не пробил кость, однако нанес серьезные повреждения.

По данным телеканала «РЕН ТВ», спортсмен ранее был судим. Его привлекали к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее знакомая Егорова рассказала о его угрозах.