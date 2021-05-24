Глава ИИХФ — о скандале с флагом Белоруссии: это неприемлемо для нас

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель резко высказался о скандале с флагом Белоруссии на чемпионате мира, передает ТАСС.

В центре Риги, где сейчас проходит мировое первенство, установлены флаги стран-участниц соревнований. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

«Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги. И мы попросим убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги», — заявил Фазель.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами 23 мая в Минском аэропорту после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Ранее президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал ИИХФ отстранить сборную Белоруссии от участия в чемпионате мира.