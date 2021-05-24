Ветеран «Спартака» объяснил, в чем преимущество иностранных тренеров перед российскими

Португальский специалист Руй Витория возглавил московский «Спартак». Ветеран красно-белых Валерий Гладилин поприветствовал это назначение и отметил, что тенденция москвичей работать с иностранными тренерами объяснима. По мнению Гладилина, зарубежные специалисты имеют одно существенное преимущество перед российскими коллегами.

«Витория имеет авторитет. Приходя в Россию, иностранный тренер рассчитывает, что ему приобретут на определенные позиции игроков высокого уровня. А когда наш тренер начинает работать, как приходили в «Спартак» Карпин, Аленичев, ничего подобного не происходит. Вот в этом отличие иностранного специалиста от российского. Вовсе не в том, что они лучше тактически подкованы, а в том, что они могут поставить перед хозяевами клуба вопрос о приобретении футболистов. Отличие только в этом, наши специалисты ничуть им не уступают в вопросе тактики и умения поставить игру.

Вот я назвал Аленичева и Карпина — они ничуть не хуже. Но то, что россияне не могут добиться от руководства приобретения классных игроков, является слабостью наших тренеров. Иностранец здесь сильнее. Исключение — Семак, но у «Зенита» совсем иные ресурсы», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Руй Витория подписал контракт со «Спартаком» сроком на два года. Он сменил на этом посту немца Доменико Тедеско, который руководил красно-белыми с 2019 года и по итогам минувшего сезона привел команду к серебряным медалям российского первенства. Благодаря второму месту «Спартак» завоевал право участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Валерий Гладилин заявил о необходимости усиления «Спартака» качественными игроками, чтобы команда могла бороться за чемпионство.