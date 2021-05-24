Спортивный юрист назвал замену флага Белоруссии в Риге политическим хулиганством

Решение правительства Риги заменить государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией этой страны, является политическим хулиганством. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил спортивный юрист Алексей Карпенко.

«Это к спорту отношения не имеет. Официальным флагом Белоруссии является тот флаг, который утвержден их внутренним законом. Как правило, у большинства стран законы по-разному могут называться, но обычно это, так же как в России, закон о государственном гербе и о государственном флаге. Соответственно, государственные символы утверждаются странами, и они должны использоваться в международных отношениях — неважно, в сфере политики, экономики или спорта. На любых форумах, в которых страна представлена, от ассамблеи ООН до чемпионата мира по хоккею, должен использоваться тот флаг, который страна утвердила внутренним законом и который анонсирует всем участникам международного сообщества. То, что сделали в Риге, абсолютное хулиганство. К праву это не имеет отношение, это просто анекдот. Политическое хулиганство, я бы назвал так.

Рига демонстрирует властям Белоруссии пренебрежительное отношение к ее государственным символам и своими действиями декларирует отношение к тому, что происходит в Белоруссии. Но это не спорт, это чистая политика», — констатировал специалист.

Инцидент произошел в центре Риги, где на вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Власти города этим жестом заявили о поддержке белорусской оппозиции и о неприятии действий руководства соседней республики в отношении основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, ради задержания которого была организована экстренная посадка в Минске самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Примечательно, что затем оказался заменен и еще один флаг: государственный флаг России сменило полотно с символикой Олимпийского комитета России. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), национальные сборные нашей страны не имеют права выступать на официальных международных турнирах с государственной символикой.

Ранее сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис назвал замену белорусского флага актом солидарности города с белорусским народом и всеми репрессированными людьми в Белоруссии.