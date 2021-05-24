Бывший президент Эстонии: нужно отстранить Белоруссию от ЧМ, это причинит боль Лукашенко

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) отстранить Белоруссию от участия в проходящем в Латвии чемпионате мира-2021.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Белоруссию от участия в проходящем в Риге чемпионате мира. Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», — приводит слова Ильвеса Delfi.

23 мая самолет, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который был задержан.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня, однако из-за политической ситуации в Белоруссии ИИХФ приняла решение провести встречи турнира только в столице Латвии.

Ранее сборная Белоруссии переиграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в начале второго периода забросил Герман Нестеров. Ему ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.

Ранее сообщалось, что Белоруссия получила компенсацию за отмену матчей чемпионата мира в Минске.