Овечкин не поедет на чемпионат мира-2021 из-за многочисленных травм

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира-2021. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Отмечается, что российский форвард не сможет принять участия в чемпионате мира из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ночью «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ и покинул розыгрыш Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Бостона», итоговый счет серии 4 - 1.

Овечкин в матче не сумел отличиться, а по ходу игры получил незначительное повреждение, которое не помешало ему продолжить игру. Без очков также остался российский форвард Евгений Кузнецов. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 16 бросков по своим воротам из 19.

После игры Овечкин отказался говорить о продлении контракта с командой. Действие нынешнего соглашения российского форварда с «Вашингтоном» завершается в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Овечкин отказался говорить о новом контракте с «Вашингтоном».