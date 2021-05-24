Умер заслуженный тренер СССР по борьбе Дмитрий Миндиашвили

Легендарный красноярский тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в Министерства спорта Красноярского края.

В 1957 году Миндиашвили выиграл чемпионат Красноярска по вольной борьбе, а спустя год стал сильнейшим борцом края и занял четвертое место на чемпионате СССР. Это дало ему звание мастера спорта по вольной борьбе — первое в истории Красноярского края.

В 1973 году Миндиашвили создал первую в Сибири и на Дальнем Востоке красноярскую школу по борьбе, которая в 2008 году была реорганизована в академию борьбы и названа в его честь. Тренер воспитал немало выдающихся спортсменов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев.

Миндиашвили — заслуженный тренер СССР, РСФСР и Республики Грузия, заслуженный работник физической культуры РСФСР, республик Тува, Хакасия, Бурятия, Якутия и Дагестан, заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края. Почетный гражданин Красноярска (2011) и Красноярского края (2013). Доктор педагогических наук, академик Российской академии образования (2013; член-корреспондент с 2004). Награжден правительственными наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Дружбы», «Дружбы народов» и «Знак почета».

Последние несколько дней Миндиашвили находился на лечении в кардиологическом отделении краевой больницы.

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