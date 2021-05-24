Российский футболист Кобялко рассказал о том, как его избили в аэропорту Еревана

Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении. В избиении принимали участие главный тренер клуба Егише Меликян и заместитель генерального директора Ким Аракелян

«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать? Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Не, ни за что». И тут я уже дал ему пощечину. На меня налетел помощник тренера. Затем поднялся и сам Меликян, они стали за мной гоняться, но ничего не вышло. Вдруг прибежали еще несколько человек — какие-то работники. В итоге за мной гнались человек пять, но не догнали. Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр. Только стал забирать сумки, как увидел, что на меня летит мужчина — это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», – рассказал Кобялко в интервью «Чемпионату».

20 мая между игроком и тренером произошла ссора во время матча против команды «Арарат-Армения». В команде решили расторгнуть контракт с футболистом. Кобялко пришел попрощаться с Меликяном и попросил, чтобы тот извинился за грубые слова в его адрес. Тренер отказался, а Кобялко при партнерах по команде дал специалисту пощечину, а затем уехал в аэропорт. В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора «Пюника» Ким Аракелян. Его избили, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове.

Аракелян также является членом исполкома Федерации футбола Армении.

Кобялко выступал за «СКА-Хабаровск», екатеринбургский «Урал», «Оренбург», калининградскую «Балтику».

Ранее сообщалось, что Главный тренер «Пюника» опроверг информацию о драке с футболистом.