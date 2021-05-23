«Монако» Головина сыграл вничью с «Лансом» и завоевал путевку в ЛЧ

«Монако» сыграл вничью с «Лансом» в матче заключительного тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Лансе на стадионе «Феликс Болар», завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Лион» дома потерпел поражение от «Ниццы» — 2:3. В составе победителей отличились Каспер Дольберг, Ассан Камара и Вильям Салиба. У хозяев дубль оформил Карл Токо Экамби.

«Монако», набравший 78 очков, занял третье место в турнирной таблице Лиги 1 и вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Лион» с 76 баллами расположился на четвертой позиции и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. «Ланс» набрал 57 очков и стал седьмым, а «Ницца» с 52 баллами заняла девятое место.

Победу в чемпионате Франции одержал «Лилль». Клуб, основанный в 1944 году, стал четырехкратным чемпионом Франции (1945/46, 1953/54, 2010/11, 2020/21). «Анже» с 44 баллами стал 13-м.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Брестом» и занял второе место в Лиге 1.

Франция. Лига 1. 38-й тур

«Ланс» (Ланс) — «Монако» (Монако) — 0:0

«Лион» (Лион) — «Ницца» (Ницца) — 2:3

Голы: 1:0 — Экамби, 14; 1:1 — Дольберг, 27; 2:1 — Экамби, 40; 2:2 — Камара, 50; 2:3 — Салиба, 57.