Леклер не стартовал на Гран-при Монако из-за проблем с коробкой передач

Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер не стартовал в гонке Гран-при Монако «Формулы-1» из-за проблем с коробкой передач.

Гонщик проехал тренировочный круг, после чего сообщил механикам о проблемах с болидом.

«Нет, нет, нет, ребята. Коробка», — заявил Леклер по радиосвязи.

Из-за схода пилота «Феррари» поул перешел к нидерландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, вторым стартовал финн Валттери Боттас, на третью позицию перешел еще один пилот «Скудерии» испанец Карлос Сайнс.

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Леклер выиграл квалификацию 22 мая, однако на последнем круге разбил свой болид на третьем сегменте трассы в Монте-Карло. Первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки передач после столкновения с отбойником.

Ранее сообщалось, что немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер пропустит квалификацию Гран-при Монако из-за аварии в третьей свободной практике. Сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера начал гонку с последней позиции.