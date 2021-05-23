Червиченко: Салихова — самый адекватный специалист в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию вокруг ухода спутницы Леонида Федуна Заремы Салиховой из совета директоров команды, передает «Чемпионат.com».

«Салихова — самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке», пытающийся докопаться до самой сути. Ее предложения самые адекватные.

Также Червиченко предположил, что у Салиховой есть информация о междусобойчиках между клубом и Руем Виторией, и она пытается поставить им заслон.

21 мая стало известно о том, что Салихова покидает совет директоров красно-белых. Она утверждала, что не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой его утверждения и трансферным планом клуба. 17 мая пришла новость, что Руй Витория утвержден в качестве главного тренера «Спартака». Он сменит на этом посту Доменико Тедеско, у которого закончился контракт.

Ранее Салихова объяснила свое решение выйти из совета директоров красно-белых.