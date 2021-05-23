Футболист ЦСКА Дивеев сравнил Дзюбу с Лукаку

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев сравнил форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу с нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку, передает «Чемпионат.com».

Сейчас Россия проводит сбор в Австрии перед Евро-2020. По его итогам будет сформирована окончательная заявка национальной команды на турнир.

«Как противостоять Лукаку? Так это второй Дзюба, по массе такой же. Посмотрим на установке, но на Дзюбе потренируемся. Надо себя показывать, а дальше Черчесов решит, кого отцеплять», — сказал Дивеев.

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее российскую футбольную сборную встретили в Австрии тортом в виде мяча.