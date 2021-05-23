Гном Гномыч стал победителем турнира Москомспорта в 1-м юношеском разряде

Александр Плющенко, сын российского фигуриста Евгения Плющенко, известный по прозвищу Гном Гномыч, отметился очередным спортивным достижением.

Плющенко-младший стал победителем турнира Москомспорта «Скоро лето» в 1-м юношеском разряде.

«Поздравляем Александра Плющенко с победой по 1-му юношескому разряду на турнире МССУОР 4 Москомспорта «Скоро лето!». Молодец, Александр! Отличное выступление», — говорится в Instagram-акаунте академии «Ангелы Плющенко».

Гном Гномыч родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии «Ангелы Плющенко», где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием.

Его отец завершил спортивную карьеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях.

Ранее Гном Гномыч стал призером по чтению стихов Агнии Барто.