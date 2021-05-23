Боец Бруну Силва повторил достижение Хамазата Чимаева

В ночь на 23 мая завершился турнир UFC Вегас 27.

Боец Бруну Силва встречался с Виктором Родригесом. Интересно, что Силва смог одолеть своего соперника, не пропустив ни одного удара. Поединок продлился одну минуту.

В 2020 году это достижение покорилось шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Он отправил в нокаут Джеральда Миршерта и не дал ему нанести ни одного удара.

В главном поединке вечера Роб Фонт одолел Коди Гарбрандта. Он победил единогласным решением судей.

Силва провел в карьере 16 боев, одержав 11 побед. В своем первом поединке бразилец одолел Паулу Магуету. Встреча прошла 6 февраля 2011 года.

26-летний Чимаев ярко дебютировал в UFC в июле прошлого года, одержав две победы за девять дней. Спустя несколько месяцев швед добавил в рекорд еще одну победу нокаутом.

Ранее шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил о своем намерении провести четыре поединка в 2021 году.