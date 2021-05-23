«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

В четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» в присутствии 6 800 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Бэйли, Райан Пулок, Оливер Уальстрем и Джордан Эберле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Зак Астон-Риз, поразивший ворота оппонентов в меньшинстве за две с половиной минуты до финальной сирены.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2.

Следующая игра состоится в Питтсбурге на арене «ППГ Пэйнтс Арена» в ночь с 24 на 25 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что четыре очка российского нападающего Никиты Кучерова принесли «Тампе-Бой Лайтнинг» победу над «Флоридой Пантерз».