«Миннесота» Капризова всухую проиграла «Вегасу» четвертый матч плей-офф НХЛ

В четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 4 500 зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Тух, Марк Стоун и Николя Руа, оформивший дубль.

Отметим, что по ходу первого периода не была засчитана шайба в исполнении хоккеиста «Миннесоты» Джоэля Эрикссона после взятого тренером соперника челленджа.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу калифорнийского коллектива.

Следующая игра состоится в Вегасе на арене «Ти-Мобайл» в ночь с 24 на 25 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 05:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что четыре очка российского нападающего Никиты Кучерова принесли «Тампе-Бой Лайтнинг» победу над «Флоридой Пантерз».