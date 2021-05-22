Овечкин обошел Шэнахана и Лефлёра по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 39-е место по очкам за карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз» (1:4) российский форвард отметился заброшенной шайбой. Теперь в активе Овечкина 135 (71+64) очка.

По этому показателю россиянин обошел канадцев Брэндана Шэнахана и Ги Лефлёра, у которых по 134 очка. Следующим в списке идет еще один представитель Канады Фил Эспозито 137 (61+76).

Рекорд по количеству очков в плей-офф НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. Канадский экс-форвард «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 382 результативных балла за карьеру.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин обошел Стива Айзермана и поднялся на 16-е место за всю историю НХЛ по числу заброшенных шайб в плей-офф.