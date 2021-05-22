Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Бостону» в матче плей-офф

В четвертом матче серии плей-офф Восточного дивизиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» в присутствии ограниченного количества зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бред Маршанд, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Гризлик.

У проигравшей команды отличился Александр Овечкин.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «мишек».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.



Пятая игра серии состоится в ночь с 24 на 25 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли.