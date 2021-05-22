Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Бостону» в матче плей-офф
В четвертом матче серии плей-офф Восточного дивизиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» в присутствии ограниченного количества зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бред Маршанд, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Гризлик.
У проигравшей команды отличился Александр Овечкин.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «мишек».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Пятая игра серии состоится в ночь с 24 на 25 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли.