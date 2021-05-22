Передача Свечникова не помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

В третьем матче серии плей-офф Восточного дивизиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнс».

Встреча прошла в Нэшввилле на стадионе «Бриджстоун Арена» в присутствии 12 135 зрителей и завершилась победой хозяев во втором овертайме со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Филипп Форсберг, Микаэль Гранлунд, Райан Джохансен и Мэтт Дюшен.

У проигравшей команды отличились Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Винсент Трошек и Бретт Песс.

Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счет одну результативную передачу.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «ураганов».



Четвертая игра серии состоится 23 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 21:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче с «Нэшвиллом».