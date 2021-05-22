Сборная Белоруссии проиграла Словакии в стартовом матче ЧМ-2021
В очередном матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная Белоруссии проиграла национальной команде Словакии.
Встреча прошла в Риге на стадионе Олимпийского центра при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Поспишил и Петер Цегларикк, оформившие по дублю, а также Марек Гивик.
У проигравшей команды отличились Михаил Стефанович и Егор Шарангович.
После этого успеха словацкая команда набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Свой следующий матч команда проведет 23 мая против сборной Великобритании.
Белорусы же 23 мая сразятся с национальной командой Швеции, которая начнет мировое первенство матчем с датчанами.
Ранее сообщалось, что Латвия обыграла Канаду в стартовом матче чемпионата мира по хоккею.