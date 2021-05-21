Наставник армянского «Пюника» избил собственного игрока
20 мая главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян избил игрока Антона Кобялко, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
Между игроком и тренером произошла ссора во время матча против команды «Арарат-Армения». В команде решили расторгнуть контракт с футболистом. Кобялко пришел попрощаться с Меликяном и попросил, чтобы тот извинился за грубые слова в его адрес. Тренер отказался, а Кобялко при партнерах по команде дал специалисту пощечину, а затем уехал в аэропорт.
«В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора «Пюника» Ким Аракелян. Его избили, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове», — сказал источник.
Аракелян также является членом исполкома Федерации футбола Армении.
Кобялко выступал за «СКА-Хабаровск», екатеринбургский «Урал», «Оренбург», калининградскую «Балтику».
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