Наставник армянского «Пюника» избил собственного игрока

20 мая главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян избил игрока Антона Кобялко, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Между игроком и тренером произошла ссора во время матча против команды «Арарат-Армения». В команде решили расторгнуть контракт с футболистом. Кобялко пришел попрощаться с Меликяном и попросил, чтобы тот извинился за грубые слова в его адрес. Тренер отказался, а Кобялко при партнерах по команде дал специалисту пощечину, а затем уехал в аэропорт.

«В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора «Пюника» Ким Аракелян. Его избили, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове», — сказал источник.

Аракелян также является членом исполкома Федерации футбола Армении.

Кобялко выступал за «СКА-Хабаровск», екатеринбургский «Урал», «Оренбург», калининградскую «Балтику».

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