Олимпийский чемпион Кожевников призвал сборную России сменить тактику

Хоккеисты сборной России хорошо проявили себя, обыграв на старте чемпионата мира сборную Чехии — такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он констатировал, что у нашей команды есть проблемы в обороне, но победа — это главное.

«Наши играли на пределе своих возможностей. Сыгранности немного не хватает, но притираются ребята. Здорово, что переломили. Первыми забивали, потом держали игру. Немного пугает игра в обороне — как-то сваливаемся в концовке, что и раньше было. А так, все хорошо. И в большинстве забили, по игре, так что все нормально.

Сыграли намного лучше, чем на Евротуре. Ошибки, конечно, были, но Самонов неплохо смотрелся, так что ничего трудного не было. Но нельзя Чешские игры сравнивать с первенством мира. Чехи тоже горели желанием выиграть, это было видно. Наши молодцы — выстояли, неплохо смотрелись. В большинстве были у нас моменты, но Грубец здорово сыграл, что говорить. Можно сказать, что он помог Чехии проиграть именно с таким счетом, непозорно. Надо понимать, что нам нужно менять тактику. Если постоянно с краю бросать, нашу систему соперники уже знают», — сказал Кожевников «Газете.Ru».

Следующим соперником россиян станет Великобритания. Кожевников подчеркнул, что нельзя допустить недооценки оппонента, важно досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.

«По следующей игре — британцы тоже настраиваются. Давайте возьмем позапрошлое первенство мира: мы еле-еле у них выиграли, додавили в третьем периоде. Игра-качели была. Так что психологически нужно настраиваться. Недооценки быть не должно. Конечно, можно к каким-то играм разработать другие наигрыши, например. Но сначала нужно сделать себе запас очков и уже потом — экспериментировать, чтобы заранее решить вопрос выхода в плей-офф», — заключил Кожевников.

Ранее чемпион мира-1993 Андрей Николишин в разговоре с «Газетой.Ru» призвал не говорить о проблемах сборной России после победы над чехами.