«Краснодар» интересуется защитником из немецкой Бундеслиги

Защитник клуба немецкой Бундеслиги «Майнц» Штефан Белль может стать игроком «Краснодара». Об этом передает Bild.

«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы рассмотрим их предложение. Конечно, «Майнц» остается нашим первоочередным вариантом, потому что Белль чувствует себя здесь очень комфортно», — сказал агент футболиста Инго Хаспел.

29-летний Белль является воспитанником «Майнца». В текущем сезоне он провел 16 матчей. За молодежную сборную Германии Белль провел пять матчей, забив один мяч. В национальную команду он не вызывался.

«Краснодар» занял в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) десятое место, набрав 41 очко. В Лиге Европы на стадии 1/16 финала «быки» уступили по сумме двух матчей загребскому «Динамо».

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал новость о том, что им интересуется клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон».