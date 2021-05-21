МОК намерен провести Олимпиаду в Токио во что бы то ни стало

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести летние Олимпийские игры в Токио несмотря на возможное объявление чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы координационного совета Игр Джона Коутса, по ходу соревнований также будет проходить постоянное тестирование участников на коронавирус.

«Игры будут проведены, даже если во время их проведения в Токио будет объявлен режим ЧС. Сейчас в Японии прошли тестовые соревнования в пяти видах спорта, несмотря на введенный ЧС, поэтому у нас нет сомнений в том, что Олимпиада состоится.

Мы приветствуем вакцинацию атлетов, но не полагаемся на нее в полном виде. Тестирование будет регулярным, независимо от того, вакцинирован ли спортсмен или нет», — заявил Коутс.

Ранее сообщалось, что глава МОК Томас Бах принял решение отложить визит в Японию из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в стране